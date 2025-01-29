شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يصل القاهرة تمهيدًا لإنهاء إجراءات الانضمام للنادى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق، إلى مطار القاهرة صباح اليوم استعدادا للتوقيع مع الأهلي بعد الاتفاق على الانضمام إلى القلعة الحمراء.

ويستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.



بن شرقى

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة وأن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوي ومدة التعاقد.

ويرغب الأهلي في ضم جناح أجنبي أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويتبقى الوصول لاتفاق نهائي مع بعض اللاعبين المرشحين، لاسيما وأنه يضع أكثر من لاعب بديل حال فشل التعاقد مع بن شرقي.