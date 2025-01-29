شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يفاضل بين نجوم الأهلى لاختيار لاعبين فى صفقة أحمد رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، أسماء ثنائى الأهلى الذى سيضمهم الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية ضمن صفقة انتقال أحمد رضا للأهلى.

ويدرس سيد عيد الأسماء المطروحة من الأهلى وهى "سمير محمد ومصطفى أبو الخير ومعتز محمد ومحمد السيد"، لاختيار الثنائى الأنسب له، وإن كان الاختيار يتجه إلى سمير محمد ومصطفى أبو الخير، ولكن تعرض سمير محمد لإصابة في الخلفية تبعده 3 أسابيع قد تجعل سيد عيد يغير اختياره له ويذهب للمدافع معتز محمد خاصة في ظل وجود عروض لرحيل مدافع بتروجت هادى رياض عن الفريق.

وكان مسئولو النادي الأهلي نجحوا فى التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت، بعد الاتفاق مع إدارة الفريق البترولي على كافة الأمور الخاصة بالانتقال، ليصبح الصفقة الثالثة للمارد الأحمر.

وأنهى مسئولو الأهلى الصفقة، خلال جلسة عقدها في مقر شركة بتروجت، الصفقة مقابل 25 مليون جنيه وإعارة لاعبين من 4 لاعبين من فريق الأهلي مواليد 2005.

وتركت إدارة بتروجت حرية الاختيار للمدير الفني سيد عيد لحسم اللاعبين لسد احتياجاته لتعويض رحيل أحمد رضا عن الفريق.