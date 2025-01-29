شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف أزمة أحمد العش بعد اعتذاره الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن انتهاء أزمة أحمد العش لاعب فريق الجونة، على خلفية ما بدر منه تجاه مسئول المهمات بالفريق، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأثنين الماضى بالجولة العاشرة من بطولة الدورى.

وقال المصدر أن الأزمة انتهت بعد اعتذار اللاعب لمدير الكرة بالزمالك هاتفيا، وكذلك الاعتذار مرة أخرى عبر السوسيال ميديا.

كان أحمد العش لاعب الجونة تقدم باعتذار عما بدر تجاه مسئول المهمات، حيث ظهراللاعب في اشتباك لفظي مع مسؤول مهمات الزمالك عقب مباراة الفريقين.



اعتذار احمد العش

واعتذر اللاعب عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور انستجرام ، حيث كتب "أتأسف على رد فعلى اللى الناس شافته منى لا ده طبعى ولا ده أخلاقي الحمد لله، بس انا اتغلط فى أمى فى الملعب، واللى حصل منى انى انفعلت ردا على الغلط ده لكن بتأسف مرة تانية " ، مضيفا أنه أجرى اتصال هاتفى بمدير الكرة بالزمالك اعتذر خلاله عما بدر منه، طالبا تقبل اعتذاره من الجميع عما حدث خلال المباراة.

وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة الأخيرة التى جمعت الفريقين الأثنين الماضى، ويستعد لمواجهة بيراميدز بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المقرر لها الجمعة المقبل.

