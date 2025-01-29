شكرا لقرائتكم خبر عن مليكه والغرباوى وخليفة والحسينى رؤساء لجان باتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مسئولو اتحاد الجودو برئاسة محمد مطيع تشكيل اللجان المختلفة بالاتحاد مثل اللجنة الفنية، تنمية الموارد، المسابقات، المدربين وغيرها من اللجان، حتى يتم بدء العمل رسميا كل فى منصبه.

وتم اختيار نبيل مليكه رئيسا للجنة الفنية العليا، عادل مصطفى رئيسا للجنة المدربين ، لجنة الانتشار احمد خليفة، تامر عبدالفتاح لجنة الحكام ، شريف هنوهم لجنة المسابقات، وليد عبد الحليم لجنة الاحزمة، باسل الغرباوى لجنة التطوير الفنى، احمد عادل لجنة تنمية الموارد، باسم الحسينى لجنة التدريب ، حلمى محمد حسين لجنة المشروع القومى بينما عمر عبدالعظيم للجنة الكاتا .

كما سبق وتقرر تعيين هشام مصباح ، لاعب المنتخب السابق، وصاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008 ، رئيساً لجهاز المنتخبات القومية بالاتحاد .

ووقع محمد مطيع رئيس الاتحاد المصرى للچودو والايكيدو والسومو خلال الايام الماضية، عقود مع سيتاني راندريانا رئيس الاتحاد الأفريقي للچودو لاستضافة ثلاث بطولات للجائزة الكبرى المؤهلة في رياضة الجودو لعام 2025، في إنجاز جديد للرياضة المصرية .

تضمنت العقود استضافة، بطولة إفريقيا المفتوحة للكبار، إحدى بطولات الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا المفتوحة للشباب والناشئين، وبطولة دوري الأبطال للأندية البطلة الفردي والفرق.

يأتي ذلك ،في إطار رؤية مجلس ادارة الاتحاد برئاسة محمد مطيع لاستعادة الجودو المصرى مكانته العالمية مرة أخرى ، وإكساب الخبرات و المشاركات الدوليه للاعبين المصريين والحكام و جميع العناصر الفنية و الإدارية،