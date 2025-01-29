شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتين قويتين فى ختام ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء مواجهتين قويتين فى إطار ختام ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج .

تأتى مواجهتى اليوم كالتالى :

الدنمارك والبرازيل : الأربعاء الساعة 6:30

البرتغال وألمانيا : الأربعاء الساعة 9:30

وجاء ترتيب المجموعات بالدور الرئيسى كالتالي:

* المجموعة الأولى

1- الدنمارك 10 نقاط

2- ألمانيا 8 نقاط

* المجموعة الثانية

1- فرنسا 10 نقاط

2- المجر 7 نقاط

* المجموعة الثالثة

1- البرتغال 9 نقاط

2- البرازيل 8 نقاط

* المجموعة الرابعة

1- كرواتيا 8 نقاط

2- مصر 8 نقاط

أهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

كما يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.