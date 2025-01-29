شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يعسكر 12 فبراير استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، على إقامة معسكر الفراعنة الصغار المقبل يوم 12 فبراير القادم، في التجمع قبل الأخير استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 17 سنة التي تقام بالمغرب مارس المقبل.

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف"، المعسكر المغلق لمنتخب الناشئين مواليد 2008، الذى اختتم مؤخرا معسكره القصير لمدة ثلاثة أيام بمشروع الهدف، لخوض عدد من المباريات الودية للاستقرار على القائمة التي تشارك معه في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب مارس المقبل.

وفاز المنتخب الوطني للناشئين (مواليد 2008 ) على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى أقيم استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل، سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من، عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.

وحرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد على حضور المباراة ومصافحة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد الكأس واللاعبين لمساندتهم والشد من أزرهم.