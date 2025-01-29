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موعد انطلاق الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري والقنوات الناقلة

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موعد انطلاق الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأربعاء، 29 يناير 2025 05:00 ص

تنطلق الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة ، يوم الجمعة المقبل، الموافق 31 يناير الجاري، حيث اشتعلت المنافسة بين أندية الدوري المصري على قمة ترتيب جدول مسابقة الدوري، خاصة مع تعثر فرق المقدمة فى أكثر من جولة، سواء بالتعادل أو الهزيمة، وبات صراع الصدارة يضم 4 فرق تدور بينها منافسة شرسة، وهى بيراميدز، الأهلي، سيراميكا، والزمالك.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 11 كالتالي: الجمعة 31 يناير

ـ الإسماعيلي وطلائع الجيش.. 4 عصراً
ـ الجونة وحرس الحدود.. 4 عصراً
ـ بيراميدز والزمالك.. 7 مساءً

السبت 1 فبراير

ـ إنبي والبنك الأهلي.. 4 عصراً
ـ زد إف سي والمصري.. 4 عصراً
ـ بتروجت والاتحاد السكندري.. 7 مساءً
ـ فاركو وغزل المحلة.. 7 مساءً

الأحد 2 فبراير

ـ سيراميكا وسموحة.. 4 عصراً
- مودرن سبورت والأهلي.. 7 مساءً

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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