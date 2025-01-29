الامارات | سعيد سليمان: شباب الأهلي لا يتأثر بغياب أي لاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، سعيد سليمان، استعداد فريقه الجيد لكل المباريات بالروح والجدية نفسيهما، خصوصاً بعد التتويج بلقب درع التحدي في السوبر الإماراتي - القطري، مشيراً إلى أن «أهم ما يميز فريق شباب الأهلي هذا الموسم، الذي شهد تتويج الفريق بلقبين حتى الآن، (السوبر المحلي ودرع التحدي)، أن كل لاعب في الفريق يعرف مهمته والدور المطلوب منه».

وحجز نجم شباب الأهلي سعيد سليمان (25 عاماً) مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، رغم وجود النجوم واللاعبين الأجانب في الفريق، ونجح في الوجود بسبع مباريات خلال هذا الموسم، ست منها في التشكيل الأساسي، ومباراة واحدة نزل بديلاً، وظهر اللاعب بشكل مميز في مباراة عجمان الأخيرة التي أقيمت في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، ونجح في الحد من خطورة لاعبي عجمان، ليخرج شباب الأهلي فائزاً بالمباراة، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال سعيد سليمان لـ«الإمارات اليوم»: «عقب الفوز بدرع التحدي والعودة من قطر، لم نتأخر في الدخول بأجواء مباريات الدوري والكأس، وركزنا في مباراة الجزيرة التي أقيمت في الجولة الـ13 من الدوري، وبعد هذه المباراة كان علينا الاستعداد الجيد لفريق عجمان في ربع نهائي الكأس، فريق شباب الأهلي كبير ويعرف كيفية التعامل مع جميع المباريات، إذ نجحنا في تخطي منافس صعب هو فريق الجزيرة ومواصلة مشوار المنافسة على لقب الدوري، ثم نجحنا في تحقيق الفوز على عجمان بالتركيز والإصرار نفسهما في مسابقة الكأس».

وعن أهم ما يميز فريق شباب الأهلي هذا الموسم، أضاف اللاعب: «نحن في فريق كبير، وكل لاعب في شباب الأهلي يعرف مهمته، ونتيجة ذلك هي أن الفريق يسير بشكل جيد. شباب الأهلي لا يتأثر بغياب أي لاعب، الكل يقوم بالغرض نفسه، والهدف هو تحقيق الانتصارات، وأي لاعب يحصل على فرصة يقوم بمهمته على أكمل وجه، لتعويض غياب زميله».

وأوضح سليمان صعوبة مباراة عجمان في الكأس التي حسمها شباب الأهلي بنتيجة 2-1، مشيراً إلى أن المباريات التي تقام في مسابقات الكأس تختلف عن مباريات الدوري، وتابع: «فريق عجمان قدم أداءً جيداً، والمباراة كانت صعبة، ونعد الجمهور بأن نقدم ما لدينا وأن نواصل الطريق في البطولة الأهم والغالية علينا جميعاً، للفوز بها».

ويعود فريق شباب الأهلي إلى أجواء الدوري، حيث يواجه البطائح يوم غدٍ الخميس في انطلاقة الدور الثاني من بطولة الدوري.

. شباب الأهلي فريق كبير ويعرف كيفية التعامل مع جميع المباريات.