الامارات | باولو سوزا مرشح لمعادلة 5 مدربين تاريخيين في الدوري الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم المدرب البرتغالي، باولو سوزا، أوراق اعتماده مع شباب الأهلي، في موسمه الأول مع كرة الإمارات، بعدما تولى تدريب «فرسان دبي» في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن ينجح في فترة قصيرة في أن يصبح مرشحاً لمزاملة خمسة مدربين تاريخيين، حققوا لقب الدوري في أول موسم لهم مع كرة الإمارات.

وينافس شباب الأهلي، تحت قيادة باولو سوزا - الذي سبق له تدريب فيورنتينا الإيطالي، وفلامينغو البرازيلي، ومنتخب بولندا - بقوة على صدارة لائحة الترتيب في الموسم الجاري، باحتلاله المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر الشارقة برصيد 34 نقطة، بينما يمتلك «فرسان دبي» فرصة القفز إلى الصدارة في حال فوزه في مباراته المؤجلة من الجولة الـ12 أمام دبا الحصن، والتي ستقام الثلاثاء المقبل.

وقد يدخل باولو سوزا، البالغ من العمر 54 عاماً، تاريخ كرة الإمارات من ناحية تحقيق أكبر عدد من الألقاب في موسم واحد، حيث إن شباب الأهلي يمتلك فرصة الفوز بستة ألقاب في إنجاز تاريخي غير مسبوق، بعدما فاز الفريق بلقب كأس السوبر المحلي بتغلبه على الوصل بركلات الترجيح، وأضاف لقبه الثاني «درع التحدي» بفوزه على الريان القطري في كأس السوبر الإماراتي - القطري.

وينافس شباب الأهلي على ألقاب دوري أدنوك للمحترفين، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ويلتقي مع الشارقة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما يلعب مع الوحدات الأردني في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وتاريخياً منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، استطاع خمسة مدربين أن يحققوا لقب المسابقة في الموسم الأول لهم مع أنديتهم.

ويتصدر المدير الفني الحالي لفريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، القائمة بلقبين للدوري في الموسم الأول له مع كل من العين وشباب الأهلي.

وكان المدرب التشيكي إيفان هاسيك قاد فريق شباب الأهلي في الموسم الأول لدوري المحترفين الإماراتي 2008-2009، ليصبح أول المدربين الذين سجلوا أسماءهم في تاريخ المسابقة، بعدما قاد الفريق لتحقيق اللقب للمرة الأولى في عصر الاحتراف، وفي الموسم الأول الذي قاد فيه الفريق أيضاً.

في المقابل، حقق المدرب الحالي لفريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، الإنجاز نفسه، عندما قاد فريق العين لتحقيق أول لقب له بالمسابقة في تاريخ دوري المحترفين، في أول موسم لـ«القيصر» مع الفريق، 2011-2012.

وكرر كوزمين ذلك مع فريق شباب الأهلي، الذي تولى قيادته في يوليو 2013، ليفوز معه بلقب المسابقة في موسم 2013-2014.

وضمت القائمة أيضاً الأوكراني سيرجيو ريبيروف مدرب فريق العين، الذي تولى المهمة في يونيو 2021، وحقق لقب الدوري بموسم 2021-2022.

وانضم مدرب العين الحالي، البرتغالي ليوناردو جارديم، إلى القائمة، بعدما قاد شباب الأهلي لتحقيق اللقب في موسم 2022-2023، وهو الأول له أيضاً مع الفريق، قبل أن يرحل عقب نهاية الموسم لتدريب الريان القطري.

في المقابل، أصبح الصربي ميلوش ميلوييفيتش أحدث المنضمين للقائمة، بقيادته الوصل لتحقيق لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخ «الإمبراطور»، بينما يتفوق ميلوييفيتش على جميع المدربين السابقين، بأنه المدرب الوحيد الذي حقق الثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في أول موسم له مع كرة الإمارات.

. شباب الأهلي يمتلك فرصة الفوز بـ 6 ألقاب في إنجاز تاريخي غير مسبوق.