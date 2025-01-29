الامارات | أبوظبي تستضيف نهائيات الدوري الأوروبي لـ «السلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة و«الاتحاد أرينا» اتفاقية تعاون، تستضيف بموجبها الإمارة، للمرة الأولى في المنطقة، نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة، برعاية الخطوط الجوية التركية، خلال مايو المقبل، في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس.

وتُشكل هذه الاتفاقية، التي تأتي بالتنسيق مع الشريك الاستراتيجي للدوري «آي أم جي»، توسعاً كبيراً للبطولة نحو أسواق دولية جديدة، مستثمرةً إرثها الرياضي الممتد إلى 25 عاماً.

ويطمح الدوري، عبر تنظيم النهائيات في أبوظبي، إلى تسليط الضوء على «شغف مشجعيه»، وشعاره «كل مباراة مُهمة».

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعود الحوسني، إن الإمارة رسخت مكانتها حاضنةً للإبداع الرياضي وعاصمةً للرياضات المختلفة، ومن أبرزها رياضة كرة السلة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: «نرحب بالدوري الأوروبي لكرة السلة الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى في المنطقة، وسنوفر تجارب استثنائية، بناء على سجلنا الحافل بتنظيم أبرز البطولات الرياضية»، داعياً محبي الرياضة والمشجعين إلى المتعة خلال حضورهم مباريات «المربع الذهبي» والنهائي في الاتحاد أرينا، وأوضح أن الدوري الأوروبي يسهم في تجسيد مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً للرياضات والمنافسات عالمية المستوى، ومنصةً جاذبةً لنجوم كرة السلة وجمهورها على حد سواء.

من جانبه، قال رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة، ديجان بوديروغا، إن استضافة أبوظبي المباريات النهائية للدوري الأوروبي لكرة السلة خطوة طموحة، تمنح عشاق كرة السلة على الصعيدين الإقليمي والدولي فرصة الاستمتاع بأجواء البطولة العريقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تتيح المجال أمام الجمهور للتعرف عن قرب إلى وجهة سياحية مميّزة تُرحب بالجميع.

وستقام مباراتا نصف النهائي بين أفضل أربعة فرق أوروبية يوم الجمعة 23 مايو، فيما ستُقام مباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي يوم الأحد 25 مايو.