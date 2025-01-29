الامارات | «دي بي ورلد» تجدد رعايتها لـ «ألعاب دبي» حتى 2028

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في دبي، الذي يُقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع «موانئ دبي العالمية» لتجديد شراكتها ورعايتها للبطولة للأعوام الثلاثة المقبلة، حتى عام 2028.

يأتي هذا الإعلان مواكباً للتوسع الكبير الذي تشهده «ألعاب دبي»، حيث تستعد لإطلاق نسختها السادسة في 20 فبراير المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد»، في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «إن شراكتنا راسخة مع (ألعاب دبي) لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة واللياقة والرفاهية، إذ تجسّد هذه الألعاب روح التفكير الاستراتيجي والفريق الواحد، ويسرّنا دعم نموها وإثراء المشهد الثقافي والرياضي المزدهر في المدينة، كما نتطلع إلى المشاركة بروح رياضية عالية، والاحتفال بما يمكننا تحقيقه معاً».

من جانبه، قال مدير «ألعاب دبي» مروان بن عيسى: «إن شراكتنا المستمرة مع (دي بي ورلد) من الركائز الأساسية لنجاح (ألعاب دبي) وتطورها، فقد أسهمت هذه الشراكة في التوسع العالمي للبطولة، وتطويرها بشكل أدى إلى جذب وزيادة عدد الفرق المشاركة من مختلف أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتقديم نسخة استثنائية في 2025، تعكس روح التعاون في ظل أجواء تنافسية مبتكرة تغرس قيم العمل الجماعي».

وتُعدّ «ألعاب دبي»، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام الأجيال وتحفيزها نحو تبنّي نمط حياة يرسّخ التجدد والطموح والمرونة لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.

وتنطلق البطولة في شهر فبراير من خلال عدد من الفعاليات، تبدأ بالتصفيات التأهيلية لفئة تحدي المجتمع في الأول من فبراير، وتحدي الصغار في الثامن من فبراير في «داماك هيلز»، بينما سيتم تنظيم البطولة الرئيسة من 20 إلى 23 فبراير المقبل في «دبي فستيفال سيتي».

وتواصل «ألعاب دبي» توسعها عاماً بعد عام، حيث تستقطب في نسختها السادسة أكثر من 240 فريقاً للمشاركة في فئات البطولة التي تشمل تحدي الحكومة (رجال وسيدات)، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، وتحدي الصغار، للفوز بجوائز تصل إلى أكثر من 3.1 ملايين درهم.