الامارات | بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم تنطلق بألعاب القوى 10 فبراير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2025، التي تُقام برعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، عن انطلاق منافسات بطولة ألعاب القوى (النسخة الـ16 الجائزة الكبرى - دبي 2025)، يوم 10 فبراير المقبل، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثّلون 52 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وتم خلاله الكشف عن تفاصيل الحدث و25 شريكاً وراعياً.

وتحدثت في المؤتمر اللاعبة، روضة عبدالله، التي أعربت عن سعادتها بالمشاركة الثانية في البطولة التي تُعدّ من الأحداث الرياضية المهمة لأصحاب الهمم في العالم، وقالت: «أتشرف بالمشاركة الثانية، وأشعر بالسعادة والفخر لوجودي في بطولة دولية بحجم بطولة فزاع كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع».

حضر المؤتمر أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، وعضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، منى حماد، والمدير التنفيذي لشركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، وسام بريدي، واللاعبة روضة عبدالله، إضافة إلى ممثلي الشركاء والرعاة.

من ناحيته، قال سعيد حارب إن «بطولات فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم أصبحت في صدارة (بطولات أصحاب الهمم العالمية)، بفضل دعم القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، ودعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للبطولة».

وأضاف: «تحمل البطولات التي تقام في دبي جميع مقومات النجاح، وتشكل محطة مهمة يحرص الجميع على المشاركة فيها على مدار العام بفضل مكانة دبي وتفردها في جميع المجالات، وكذلك بفضل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها أبناؤها».

من جانبه، وجّه ماجد العصيمي الشكر إلى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموّه على تقديم الدعم والرعاية لهم، كما يؤكد دائماً ضرورة توفير سبل النجاح لأصحاب الهمم، ما كان له الأثر الكبير والملموس في مواصلة بطولات فزاع الدولية لدورها في تمكين أصحاب الهمم.

وقال إن «الوصول إلى الرقم (1) يمثّل رؤية متكاملة من القيادة الرشيدة لتحقيق التطلعات الوطنية، واستدامة التوجهات المستقبلية لصناعة الأبطال، ورفع راية الدولة في المحافل الخارجية».

وأشار مدير بطولات فزاع إلى أن استمرارية استضافة هذا الحدث العالمي المهم تحقق رؤية القيادة في تقديم العديد من المبادرات لمزيد من الإبداع، مبيناً أن 16 عاماً من التميّز تضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه.

وقال: «بطولات فزاع ظلت تمثّل محور التطوير في رياضة أصحاب الهمم على جميع الصعد، وكان لها انعكاساتها الإيجابية لتواصل دبي مسيرتها الكبيرة في تنظيم البطولات العالمية المختلفة».

واختتم العصيمي حديثه مؤكداً اكتمال الاستعدادات لتقديم نسخة استثنائية وفق النهج المرسوم خصوصاً أن موسم الجائزة الكبرى لألعاب القوى يبدأ من دبي.