الامارات | 85 لاعباً يمثّلون الإمارات في «آسيوية الجوجيتسو» للشباب والناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا للناشئين للجوجيتسو المخصصة لفئة تحت 14 عاماً، وبطولة آسيا للشباب للجوجيتسو المخصصة لفئتي تحت 16 عاماً و18 عاماً، التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير المقبل.

وضمّت قائمة المنتخب 20 لاعباً للمشاركة في كأس آسيا للناشئين، و65 لاعباً ولاعبة للمشاركة في بطولة آسيا للشباب للجوجيتسو.

واستضافت العاصمة أبوظبي بطولة آسيا للشباب في نسختها السابقة عام 2024، حيث تألق المنتخب الوطني بإحراز 41 ميدالية، بواقع 11 ذهبية و8 فضيات و22 برونزية، ويتطلع المنتخب الوطني في النسخة المقبلة إلى البناء على هذا النجاح اللافت والمنافسة بقوة على اللقب، لترسيخ مكانته كأحد أقوى منتخبات الجوجيتسو في القارة الآسيوية.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو فهد علي، بحسب بيان صحافي، إن بطولة آسيا تحظى بأهمية كبرى كونها تمثّل محطة رئيسة على أجندة الموسم، وفرصة لتأكيد ريادة الدولة على المستوى القاري، مشيراً إلى أن البطولة تُعدّ كذلك مؤشراً لقياس تطور الفئات السنية ومدى قدرتها على تحقيق الإنجازات في البطولات العالمية.

وأضاف: «استراتيجية الاتحاد تركز بشكل كبير على بطولات الناشئين والشباب، نظراً إلى أهميتها في بناء قاعدة قوية لمستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة، مؤكداً الالتزام بتوفير أفضل فرص التطوير لأبنائنا وبناتنا، عبر برامج تدريب عالية المواصفات، والاستفادة من أهم الخبرات العالمية».