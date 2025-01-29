شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 17 بدورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الـ 17 بالمرحلة الثانية من دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025.

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الزمالك و هليوبوليس مع الأهلى و الطيران مع الجزيرة و دلفى مع البنك الأهلى وطلائع الجيش مع القناة و أصحاب الجياد مع الزهور .

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات لاتحاد كرة اليد عن استئناف مسابقة دورى المحترفين للرجال يوم 7 فبراير المقبل بانطلاق المرحلة الثانية من المسابقة عقب انتهاء مشاركة المنتخب ببطولة العالم العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.