الامارات | المنطق يفرض نفسه في ربع نهائي الكأس.. والعين استثناء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غابت المفاجآت، وفرض المنطق نفسه خلال مواجهات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بتأهل الفِرَق التي ظلت تشكل حضوراً دائماً في المربع الذهبي، وبينما مثّل خروج فريق العين الاستثناء الوحيد، إلا أن منافسه في المباراة، فريق الجزيرة، كان أيضاً أحد المنافسين التقليديين على اللقب، ما جعل حظوظ الطرفين متساوية.

وفي المجمل، شهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية، أظهرت الفوارق التكتيكية والمهارية بين الفِرَق، وقد برز عدد من اللاعبين الذين قاموا بأدوار حاسمة في قيادة فرقهم نحو خطف بطاقة التأهل، وعلى الطرف الآخر، خيّب آخرون آمال الجماهير بظهورهم بمستوى متواضع، تسبب في وداع فرقهم.

وفي المباراة الافتتاحية للدور ربع النهائي، سجل فريق شباب الأهلي، الذي يملك 10 ألقاب بالتساوي مع الشارقة، نفسه رقماً صعباً بتفاديه مفاجأة عجمان في المباراة التي سيطر فيها «فرسان دبي» على الكرة، حيث بلغت نسبة استحواذهم 65% مقابل 35%، لكن رغم تفوقهم من ناحية السيطرة والفرص الهجومية، كانت النتيجة النهائية متقاربة.

وفي مواجهة حملت طابع «الكلاسيكو»، قلب الجزيرة التوقعات أمام العين، بفضل هدف وحيد سجله من إحدى محاولاته القليلة. وعلى الرغم من أن العين سيطر على الكرة بنسبة 58%، وسدد ثماني مرات على المرمى مقابل مرتين فقط للجزيرة، إلا أن الفاعلية صنعت الفارق، ما سلط الضوء على معاناة العين في استغلال الفرص، والتي كانت سبباً مباشراً في وداع البطولة.

بدوره، قدم فريق الوصل، حامل اللقب في مواجهة كلباء، نفسه بصورة قوية، خلافاً لمستواه في دوري أدنوك للمحترفين، إذ فرض سيطرة إيجابية على الكرة بنسبة 58%، واستغل خمس محاولات على المرمى لإحراز هدفين حاسمين.

وعلى الجانب الآخر، لم ينجح كلباء في مجاراة إيقاع الوصل، حيث ظهر بشكل متراجع هجومياً (تسديدتان فقط).

أما الشارقة، الذي يملك 10 ألقاب في المسابقة، بالتساوي مع شباب الأهلي، فقد كانت سيطرته واضحة على مجريات اللقاء أمام بني ياس بنسبة 57%، مع صنعه ست فرص مباشرة على المرمى، غير أن منافسه اعتمد على الدفاع المحكم والهجمات المرتدة الخطرة، وتمكن الشارقة من خطف بطاقة التأهل، بفضل هدف قاتل سجله كايو لوكاس في الشوط الثاني.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، محمد عبدالله هزام الظاهري، إن مباريات الدور ربع النهائي كانت حافلة بالإثارة والندية على مدار الأيام الثلاثة التي أقيمت فيها، وإنه يهنئ الفرق التي حصلت على بطاقة الصعود إلى المربع الذهبي، ويتمنى التوفيق للفرق التي لم يحالفها الحظ.

وقال في حديثه على هامش سحب قرعة نصف النهائي: «ارتأينا أن نجري قرعة عقب نهاية كل دور، وهو ما لاقى قبولاً من الأندية والجماهير، وهي خطوة إيجابية. نحن نستمع بالتأكيد لآراء الأندية والجماهير بما يصب في مصلحة البطولة، وهذه تجربة سنعمل عقب نهاية الموسم على تقييمها».

تاريخ أطراف المربع الذهبي.. 26 لقباً

ستكون مباريات الدور نصف النهائي، التي تجمع بين شباب الأهلي والوصل، والشارقة في مواجهة الجزيرة، بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفرق الأربعة المتأهلة وتاريخها الكبير في المسابقة، إذ إن حاصل جمع الألقاب التي فاز بها الرباعي يبلغ 26 لقباً، وهي أكثر من نصف الألقاب الـ47 التي حققتها الفرق مجتمعة.

ويملك فريقا شباب الأهلي والشارقة تاريخاً عريقاً في البطولة، بواقع 10 ألقاب لكل فريق. في المقابل، يسعى كل من الجزيرة والوصل، اللذين يملك كل واحد منهما ثلاثة ألقاب، إلى زيادة حصيلتهما التاريخية من الألقاب.

مواجهتا الدور نصف النهائي

الشارقة - الجزيرة

الوصل - شباب الأهلي