شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد استمرار غياب طاهر وداري عن الأهلي أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

اخطر الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقيادة أحمد جاب الله، المدير الفنى مارسيل كولر باستمرار غياب الثنائي أشرف داري وطاهر محمد طاهر عن الفريق في مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري.

وقال طبيب الاهلي للجهاز الفني أن الثنائي بدأ مرحلة الجري حول الملعب ليقترب من استعادة فورمته الفنية والبدنية تمهيدا للعودة للملاعب عقب مباراة مودرن سبورت.

ويعاني اشرف داري من الإصابة في العضلة الخلفية فيما يعاني طاهر من مزق العضلة الأمامية.

كما أكد الجهاز الطبي أن سمير محمد مهاجم الأهلي الصاعد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويغيب شهر عن الفريق .

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولى.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.