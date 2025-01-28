شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ياسر إبراهيم بمزق في العضلة الخلفية وغيابه شهرا عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اثبتت الأشعة التي خضع لها ياسر ابراهيم مدافع النادي الأهلي إصابته بمزق في العضلة الخلفية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري .

ومن المقرر أن يغيب ياسر ابراهيم عن الأهلي مدة تتراوح من ثلاثة أسابيع لشهر علي أن يجري اللاعب أشعة رنين بعد 48 ساعة لفحص العضلة الخلفية مجددا.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولى.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.