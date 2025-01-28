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الدولي للكيك بوكسينج يطلب مشاركة اللعبة في دورة الألعاب الأفريقية بمصر

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الدولي للكيك بوكسينج يطلب مشاركة اللعبة في دورة الألعاب الأفريقية بمصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب رامى ناجى - ياسمين يحيى

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:05 م

التقي مساء اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالنرويجي لوند ايسبن نائب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج وبحضور رئيس الاتحاد المصري محمد صبيح .

ورحب وزير بالنرويجي بتواجده بمصر موضحاً ان مصر في الفترات الأخيرة قد نظمت العديد من البطولات العالمية علي ارضها والتي بلغت 450 بطولة وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته البنية المصرية ، مضيفا "صبحي " ان مصر  اصبحت تمتلك مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هذا الصرح الكبير والفريد والذي جعل  من مصر قبلة للبطولات العالمية .

وتناول اللقاء طلب نائب رئيس الاتحاد  الدولي من وزير الرياضة مشاركة اللعبة في دورة الألعاب الأفريقية والتي ستنظمها مصر في 2027 وهو ما وعد الوزير بالنظر فيه خاصة ان مصر سوف تستضيف الدورة  علي ارضها .

واشار نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ان هناك  مفاوضات مع اللجنة الاولمبية الدولية لمشاركة اللعبة تحت مظلة اللجنة الاولمبية الدولية بداية من أولمبياد  الشباب  والدورة الصيفية والتي تنظمها السنغال بصيف 2026.

كما تم الاتفاق علي تنظيم مصر بطولة دولية للكيك بوكسينج تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة علي ان تنظم مصر البطولة بصفة سنوية بنفس التوقيت .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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