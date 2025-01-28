شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة قطر الودية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى مواعيد مباريات منتخب الرجال فى منافسات بطولة قطر الودية التى تقام في الفترة من 14 إلى 16 فبراير المقبل.

ويشارك فى البطولة منتخبات مصر ولبنان والفلبين وقطر.



وجاء جدول مباريات منتخب مصر لكرة السلة فى البطولة علي النحو التالى..

مصر ولبنان يوم 14 فبراير

مصر وقطر يوم 15 فبراير

مصر والفلبين يوم 16 فبراير

وتأتى مشاركة منتخب مصر لكرة السلة في البطولة استعدادا للمشاركة بتصفيات أمم أفريقيا التى تقام بمدغشقر الشهر المقبل.