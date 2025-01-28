شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تنتظر الفائز من مصر وفرنسا فى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر منتخب كرواتيا فى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد، مواجهة الفائز من المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب فرنسا التى سوف تنطلق فى العاشرة مساء فى ربع النهائي عقب فوز المنتخب الكرواتي على المجر فى دور الثمانية من عمر البطولة.

ونجح منتخب كرواتيا في تحقيق انتصار مثير على نظيره المجري بنتيجة 31-30 في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد 2025، المقامة حاليًا بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

المباراة تُبث على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري، مع استديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء اللعبة برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

وحجز منتخب مصر مقعده في ربع نهائي بطولة العالم للسد للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخه، فيما يسعى لمواصلة مشواره نحو تحقيق إنجاز تاريخي جديد.

الجدير بالذكر أن أفضل إنجازات كرة اليد المصرية تحققت في بطولة العالم 2001 عندما احتل المنتخب المصري المركز الرابع.