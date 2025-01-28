شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/1/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/1/2025 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، اتحاد الكرة ينتظر رد فيفا على شكوى بيراميدز بخصوص جارديشار لاعب الأهلي، والزمالك يصدر بيانًا للاعتراض على الأخطاء التحكيمية ويحدد 3 مطالب ، ووبتروجت يهزم البنك الأهلى 2-0 فى دورى Nile .

اتحاد الكرة ينتظر رد فيفا على شكوى بيراميدز بخصوص جارديشار لاعب الأهلي

ينتظر اتحاد الكرة المصرى، رد لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى نادى بيراميدز بداعى عدم قانونية مشاركة السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلى الجديد فى مباراة الفريقين.

الزمالك يصدر بيانًا للاعتراض على الأخطاء التحكيمية ويحدد 3 مطالب

تابع أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانًا للاعتراض على الاخطاء التحكيمية التى شهدت مباريات الجولة الماضية، وجاء البيان كالتالى.. إدارة نادي الزمالك الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها بعض مباريات النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025

الأهلي يطالب نادي الخلود بسداد مستحقات استعارة ديانج

أصدر النادي الاهلي ، بيانا رسميا يطالب فيه نادي الخلود السعودي، بسداد المستحقات المالية عن استعارة اللاعب المالي أليو ديانج.

المتحدة والرعاة أيد واحدة في دعم المنتخب قبل مواجهة فرنسا ببطولة العالم لليد

نجح المنتخب المصري لكرة اليد في تقديم أداء قوي خلال مشواره بالبطولة العالم لكرة اليد 2025، حيث تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة وحقق نتائج مميزة في الدور الرئيسي

رابطة الأندية تخطر بيراميدز بإحالة شكوى محمود عاشور للتحقيق باتحاد الكرة

أخطرت رابطة الأندية المحترفة، نادي بيراميدز بإحالة الشكوى المقدمة من أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة، ضد الحكم محمود عاشور.

بتروجت يهزم البنك الأهلى 2-0 فى دورى Nile

فاز بتروجت على البنك الأهلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة

رواندا تخطر اتحاد الكرة بموعد مباراة منتخب السيدات في تصفيات أمم أفريقيا

أخطر الاتحاد الرواندي لكرة القدم نظيره المصري بموعد مباراة منتخب السيدات الأول في الدور التمهيدي الأول من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025.

كرواتيا تخطف أول تذكرة للعبور لنصف نهائى بطولة العالم لليد

نجح منتخب كرة اليد الكرواتى فى خطف التذكرة الأولى للعبور إلى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد بالفوز على نظيره المجرى بنتيجة 31-30 فى دور ربع النهائى

أمين عمر ومعروف في معسكر حكام كأس العالم بالإمارات

انتظم أمس الحكمان الدوليان أمين عمر ومحمد معروف في المعسكر الاعدادي للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026، والذي يقام بالإمارات