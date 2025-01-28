شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك باستمرار محمود بنتايج لنهاية إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادى الزمالك باستمرار المغربى محمود بنتايج الظهير الأيسر لنهاية تعاقده مع الفريق الكروى الأول، وعدم قطع إعارته فى الانتقالات الشتوية الجارية.

وأخطر مسئولى الزمالك محمود بنتايج بتمسكهم الشديد باستمراره حتى نهاية الموسم، مؤكدين إن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس يرغب فى استمراره هو الأخر.

ويعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، جلسة مع بنتايج لحل أزمة مشاركته في المباريات، بعد أن ابتعد اللاعب عن التواجد في التشكيل الأساسي للسويسري كريستيان جروس خلال اللقاءات الماضية، على أن يتم خلال الجلسة تقريب وجهات النظر بين اللاعب والمدرب بسبب شكواه من عدم المشاركة أساسياً في مباريات الزمالك.

واستفسر المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر الزمالك عن سبب عدم مشاركته أساسياً مع الفريق الأبيض خلال الأيام الماضية، خاصة أن السويسرى كريستيان جروس أصبح يعتمد عليه كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

من ناحية أخرى يرغب مسئولو نادى الزمالك فى تفعيل بند الشراء فى عقد المغربي محمود بنتايك لاستكمال رحلته مع القلعة البيضاء، ولكن ارتفاع قيمة تفعيله التى وصلت إلى مليون دولار دفع الأبيض إلى الاستقرار على إعادة التفاوض عليه مع النادى الفرنسي.