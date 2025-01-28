شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم زد بهدفى أمادو بالجولة العاشرة لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سموحة على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة من مسابقة دورى نايل .

تقدم صامويل أمادو لسموحة في الدقيقة 38 من عمر اللقاء ، وتعادل زيكو لزد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وأضاف أمادو الهدف الثانى للموج الأزرق في الدقيقة 86 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد زد عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر .

جاء تشكيل سموحه كالآتي:-

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعه، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: شريف رضا، محمد متولى كناريا، عبد الكبير الوادي، صامويل امادو، دوكو دودو.

خط الهجوم: محمد سالم

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من حسين تيمور، محمد سعيد مكرونه، مصطفى البدرى، أشرف مجدى محمد سعيد زيكا، محمود صابر، محمد مصطفى ميدو، محمد كونيه.

تشكيل زد أف سى على النحو التالى :

حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: أحمد طارق، محمد اسماعيل، سامح ابراهيم، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدى علاء، ماجاسا، عبد الرحمن عماد، محمد مصطفى زيكا، عبد الرحمن البانوبى.

خط الهجوم: شادى حسين.



ويتواجد على دكة البدلاء كلا من أحمد الصغيرى، أحمد سيد، مصطفى سعد، إسلام عبد الله، أحمد عادل، على جمال، محمد مزيكا، كاموانى، بيتر زيلو.