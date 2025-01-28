شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسام زايد تحتل المركز السابع عالمياً فى تصنيف الاتحاد الدولى للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت البطلة المصرية ابتسام زايد لاعبة المنتخب الوطني للدراجات، المركز السابع عالمياً فى تصنيف الاتحاد الدولى للدراجات، فى انجاز لأول مرة يتحقق أفريقيا وعربيا.



ابتسام زايد

ويشارك المنتخب الوطني الأول للدراجات في سباق الشارقة الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 23 وحتى 29 يناير الجاري.

ويمثل منتخب مصر في البطولة 6 لاعبين وهم: حسن الصيفي وأحمد السنفاوي ومحمد فرج عايش ومهاب عزيز ومحمود مطاوع وذياد على صادق.

ويقود المنتخب أحمد مجدي مديرًا فنيًا وأحمد وحيد مدربًا عامًا ويرأس البعثة محمد حجازي عضو المجلس.