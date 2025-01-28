شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف تفصل يحيى خالد عن دخول نادى المائة مع الفراعنة فى بطولات العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يسعى يحيى خالد لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد إلى دخول نادى الـ 100 هدف مع منتخب الفراعنة فى بطولات العالم من خلال مواجهة فرنسا المحدد لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج .

ويمتلك يحيى خالد حتى الأن 94 هدف من خلال المشاركة فى 4 بطولات عالم مع المنتخب الوطنى ويحتاج تسجيل 6 أهداف للوصول غلى الهدف رقم 100.

كما أن يحيى خالد يعد هداف الفراعنة حتى الأن فى النسخة الحالية بتسجيل 30 هدفا.

ويطمح المدير الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بالوصول إلى المربع الذهبى عبر بوابة الديوك الفرنسية فى هذه المواجهة الصعبة فنيا.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى لحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.