الدوري القطري يخطف المغربي حكيم زياش من النصر الإماراتي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: كشفت مصادر في دبي عن تعثر صفقة انضمام النجم المغربي حكيم زياش لاعب جالاطا سراي التركي إلى صفوف النصر الإماراتي، على الرغم من اتمام الاتفاق على شروط العقد، والذي تبلغ قيمته 900 ألف يورو سنوياً للدولي المغربي.

وفي تطور سريع للأحداث، تعثر انتقال زياش إلى نادي النصر الإماراتي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للفريق، وذلك بعدما قدم نادي العربي القطري عرضا جديداً للاعب، ما جعل المفاوضات الرسمية بينه وبين النصر تتوقف.

وكان النصر قد أتم اتفاقه مع اللاعب مساء الأحد وتم تحديد موعد وصوله إلى دبي مساء الثلاثاء، وتحديد موعد إجراء الفحص الطبي الأربعاء، ولكن دخول النادي القطري من جديد على خط المفاوضات مع اللاعب ورفع القيمة المالية للصفقة عقد مهمة العميد للحصول على خدمات النجم الدولي المغربي.

يذكر أن زياش يبلغ 31 عاماً، وسبق له الاحتراف في أياكس الهولندي، وتشيلسي الإنكليزي، وجالاطا سراي التركي، وهو دولي في صفوف المنتخب المغربي منذ عام 2015، وخاض مع أسود أطلس 64 مباراة دولية، وسجل 25 هدفاً، أما على مستوى الأندية التي لعب لها فقد خاض 461 مباراة، وسجل 133 هدفاً.