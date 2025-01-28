شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تخطف أول تذكرة للعبور لنصف نهائى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب كرة اليد الكرواتى فى خطف التذكرة الأولى للعبور إلى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج بالفوز على نظيره المجرى بنتيجة 31-30 فى دور ربع النهائى، وجاء هدف الحسم فى الثانية الأخيرة من اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع فرنسا فى تمام العاشرة مساء لتحديد التذكرة الثانية فى مواجهات ربع نهائى البطولة .

تأهل للدور الرئيسي فى هذه النسخة أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي تأهل له 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي لعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

وتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.