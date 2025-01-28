شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة والرعاة أيد واحدة في دعم المنتخب قبل مواجهة فرنسا ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

نجح المنتخب المصري لكرة اليد في تقديم أداء قوي خلال مشواره بالبطولة العالم لكرة اليد 2025، حيث تصدر مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة وحقق نتائج مميزة في الدور الرئيسي، مما مهد لتأهله إلى الدور ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخه.

ويلتقي منتخب مصر، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة، مع نظيره الفرنسي في مواجهة قوية على صالة زغرب أرينا بكرواتيا، حيث يأمل المنتخب في بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وسط تطلعات الجماهير المصرية التي تثق في قدراته المدعومة بشراكة الرعاة الرئيسية.

هذا الدعم يعكس التزام الرعاة بدورهم الوطني في النهوض بالرياضة المصرية، وخاصة كرة اليد، التي أثبتت مكانتها كواحدة من الرياضات الأكثر نجاحًا على المستوى الدولي.

تواصل الشركة المتحدة للرياضة دورها الريادي في دعم الرياضة المصرية، حيث نجحت في الحصول على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد 2025، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج.

يُعد هذا الإنجاز خطوة بارزة تؤكد التزام الشركة بتوفير المحتوى الرياضي المميز للجماهير المصرية والعربية، وتعزيز حضور كرة اليد في المشهد الرياضي المحلي.

إلى جانب دورها في نقل المباريات، تُعد الشركة المتحدة للرياضة أحد الرعاة الرئيسيين لمنتخب مصر لكرة اليد، حيث تقدم دعماً متكاملاً للنهوض بمستوى اللعبة، مما ساهم في تحقيق المنتخب لنتائج مميزة في البطولة، وتأهله إلى الدور ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

هذا الدور يؤكد رؤية الشركة في تطوير الرياضة المصرية، وتمكين المشاهدين من متابعة الأحداث الرياضية الكبرى بجودة عالية، مع تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

يتصدر قائمة الرعاة الشركة المتحدة للرياضة، إلى جانب عدد من الكيانات الكبرى التي تقدم دعمًا شاملًا، وهي:

البنك الأهلي المصري

العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية

شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية

مجموعة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية

أندية سيتي كلوب

ويأتي هذا الدعم المادي والمعنوي ضمن رؤية شاملة لتطوير كرة اليد المصرية، مما انعكس إيجابيًا على أداء المنتخب في بطولة العالم المقامة حاليًا بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج.

يشهد منتخب مصر لكرة اليد تطورًا ملحوظًا في الأداء والنتائج، بدعم كبير من الرعاة الرئيسيين الذين يساهمون في تعزيز مسيرة الفريق على المستويين القاري والعالمي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة بين المنتخب الوطني والرعاة، مما أسهم في تحقيق نجاحات مميزة للمنتخب المصري، وتعزيز مكانته بين أقوى الفرق العالمية.