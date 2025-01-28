شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب اليد صالة مواجهة فرنسا فى ربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى صالة مواجهة نظيره فرنسا بإطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك و النرويج.

يطمح المدير الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بالوصول إلى المربع الذهبى عبر بوابة الديوك الفرنسية فى هذه المواجهة الصعبة فنيا .

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة اكاب فيردى أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

استطاع منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.