شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقبل المستشار الرياضي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن النومان، المستشار الرياضي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مقر النادي الاهلي بالجزيرة، ‏وكان في استقباله الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي.‏

عبر النومان عن سعادته البالغة بزيارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه قلعة رياضية كبيرة وواجهة مشرفة للرياضة العربية، ونموذج ‏يحتذى في كل المجالات، متمنيًا استمرار نجاحاته.‏

وخلال الزيارة تطرق الحديث إلى تعزيز سبل التعاون بين النادي الأهلي والمؤسسة التابعة لحرم سمو حاكم إمارة الشارقة، في إطار ‏العمل على تبادل الخبرات والعمل المشترك، خاصة أن المؤسسة تتبنى مبادرات مكثفة في مجال رياضة المرأة بشكل عام.‏

من جانبه أكد الدكتور مهند مجدي اعتزاز النادي بالعلاقات الوطيدة التي تجمع الجانبين على كافة المستويات. وفي ختام الزيارة ‏تم إهداء درع وعلم وقميص النادي للنومان تقديرًا للعلاقات القوية بين الجانبين.‏