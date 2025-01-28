شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر ومعروف في معسكر حكام كأس العالم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

انتظم أمس الحكمان الدوليان أمين عمر ومحمد معروف في المعسكر الاعدادي للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026، والذي يقام بالإمارات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويمتد حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 حكما.

وسبق وشارك الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام تقنية الفيديو المرشحين لكأس العالم والذي أقيم في الدوحة خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير الجاري.

يذكر أن فيفا اختار الثلاثي الدولي المصري أمين عمر "حكم ساحة" ومحمد معروف "حكم ساحة" ومحمود عاشور "حكم تقنية فيديو" ضمن قائمة الحكام المرشحين للظهور في كأس العالم 2026.

ويعد أمين عمر من حكام النخبة في أفريقيا، وشارك بقوة في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، حيث أدار الافتتاح وعدد من المباريات القوية، كما أنه أدار مباراة الأهلى والزمالك الأخيرة التي أقيمت بالإمارات في نهائي كأس السوبر المحلى

ومحمد معروف يعد من أبرز الحكام الواعدين في أفريقيا، ويشارك في المباريات القوية في أفريقيا والدوري المصري، وظهر في مناسبات كبيرة ببطولات أفريقيا وفيفا.

وكان الاتحاد الدولى قد اختار محمود عاشور ضمن نخبة حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم 2026 والذين يدخلون معسكر فى الدوحة بقطر خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير المقبل.