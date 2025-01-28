شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد عمر الساعى لخط وسط الأهلى أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة عمر الساعى لاعب خط وسط الفريق الأحمر للتشكيل الأساسى فى مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري ، وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولى.

وجلس عمر الساعى على دكة بدلاء الأهلى في مباراة بيراميدز الأخيرة ولم يشارك في اللقاء.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.