شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع زد بهدف لمثله فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين سموحة وزد بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة .

تقدم صامويل أمادو لسموحه في الدقيقة 38 من عمر اللقاء ، وتعادل زيكو لزد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع يطلق بعدها وليد عبد العزيز حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بين الفريقين .

جاء تشكيل سموحه كالآتي:-

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعه، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: شريف رضا، محمد متولى كناريا، عبد الكبير الوادي، صامويل امادو، دوكو دودو.

خط الهجوم: محمد سالم

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من حسين تيمور، محمد سعيد مكرونه، مصطفى البدرى، أشرف مجدى محمد سعيد زيكا، محمود صابر، محمد مصطفى ميدو، محمد كونيه.

تشكيل زد أف سى على النحو التالى :

حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: أحمد طارق، محمد اسماعيل، سامح ابراهيم، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدى علاء، ماجاسا، عبد الرحمن عماد، محمد مصطفى زيكا، عبد الرحمن البانوبى.

خط الهجوم: شادى حسين.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من أحمد الصغيرى، أحمد سيد، مصطفى سعد، إسلام عبد الله، أحمد عادل، على جمال، محمد مزيكا، كاموانى، بيتر زيلو.