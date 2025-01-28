شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو منتخب اليد قبل مواجهة فرنسا فى بطولة العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز على نظيره الفرنسى فى المواجهة المحدد لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج ، من أجل الوصول إلى المربع الذهبى.

جاءت قائمة هدافي منتخب مصر في بطولة العالم بعد خوض دور المجموعات والدور الرئيسي، كالتالى:

يحيى خالد: 30 هدفًا من 53 تصويبة بنسبة 56.6%

علي زين: 27 هدفًا من 40 تصويبة بنسبة 67.5%

أحمد عادل: 20 هدفًا من 29 تصويبة بنسبة 69%

أحمد هشام سيسا: 18 هدفًا من 21 تصويبة بنسبة 85.7%

سيف الدرع: 18 هدفًا من 33 تصويبة بنسبة 54.5%

محمد سند: 15 هدفًا من 21 تصويبة بنسبة 71.4%

أحمد هشام دودو: 10 أهداف من 12 تصويبة بنسبة 83.3%

أكرم يسري: 10 أهداف من 13 تصويبة بنسبة 76.9%

أحمد خيري: 7 أهداف من 8 تصويبات بنسبة 87.5%

ياسر سيف: 7 أهداف من 10 تصويبات بنسبة 70%

محسن رمضان: 6 أهداف من 13 تصويبة بنسبة 46.2%

عبد الرحمن فيصل: 5 أهداف من 9 تصويبات بنسبة 55.6%

بلال مسعود: 4 أهداف من 4 تصويبات بنسبة 100%

محمد طارق: 3 أهداف من 4 تصويبات بنسبة 75%

سيف هاني: هدفان من 3 تصويبات بنسبة 66.7%

إبراهيم المصري: هدف من تصويبة بنسبة 100%

ويطمح المدير الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بالوصول إلى المربع الذهبى عبر بوابة الديوك الفرنسية فى هذه المواجهة الصعبة فنيا.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى لحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز قبلها على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.