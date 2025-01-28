بطولة إنكلترا: الحكم السابق دايفيد كوت أخفى ميوله الجنسية خوفا من الإساءة

الرياص - اسماء السيد - لندن : كشف دايفيد كوت حكم الدوري الإنكليزي السابق، الثلاثاء أنه أخفى ميوله الجنسية خوفا من الإساءات التي يمكن أن يتعرض لها لكونه مثليا، معتذرا عن التصرفات التي أدت إلى إقالته.

أوقف كوت (42 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهره وهو يدلي بتعليقات مهينة عن المدرب السابق لليفربول الألماني يورغن كلوب.

ونشرت صحيفة "ذا صن" صورا قالت إنها التُقطت خلال بطولة كأس أوروبا 2024، واعتُقد أنها تُظهر كوت وهو يشم مسحوقا أبيض باستخدام ورقة نقدية ملفوفة.

أقيل من لجنة الحكام المحترفين بعد التحقيق في الفيديو.

وفي مقابلة مع "ذا صن" نُشرت الثلاثاء، كشف كوت عن ميوله الجنسية قائلا "لقد تلقيت إساءات شديدة خلال مسيرتي كحكم، وإضافة ميولي الجنسية إلى ذلك كان سيكون أمرا صعبا جدا".

وأضاف "أخفيت مشاعري عندما كنت حكما شابا، وأخفيت أيضا ميولي الجنسية، وهذه قد تكون ميزة جيدة كحكم، لكنها عيب كبير كإنسان. وهذا الأمر دفعني إلى سلوكيات عديدة".

وأشار كوت إلى أنه تلقى هو ووالدته الراحلة تهديدات بالقتل بسبب قراراته في المباريات، مؤكدا أن الإساءة المستمرة من المدرجات ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية للحكام.

وقال للصحيفة إنه استخدم الكوكايين كـ"وسيلة للهروب".

وتابع "مررت بفترات طويلة لم أستخدمها، لكنها كانت إحدى وسائل الهروب لديّ".

وأكمل "الابتعاد عن الضغوطات وضغط العمل المستمر. أشعر بعار شديد للاعتراف بأنني سلكت هذا الطريق".