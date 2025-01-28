بطولة ألمانيا: ألونسو يؤكد أن بونيفايس في محادثات لمغادرة ليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - برلين : أكّد الإسباني شابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، الثلاثاء أن المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس في محادثات لمغادرة النادي في سوق الانتقالات الحالي.

وأشارت شبكة "سكاي سبورت" أن بونيفايس (24 عاما) من المرتقب أن ينتقل إلى النصر السعودي ليلعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقابل 52 مليون دولار.

كان النيجيري انتقل إلى ليفركوزن قادما من سان جيلواز البلجيكي قبل 18 شهرا مقابل نحو 21 مليون دولار.

سجل 29 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة في 49 مباراة ضمن مختلف المسابقات مع الفريق الألماني، لكنه لم يلعب منذ إصابته في أوتار الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ولم يشارك المهاجم في تدريبات فريقه عشية مواجهة سبارتا براغ الأربعاء في المرحلة الثامنة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو للصحافيين "هناك محادثات مع النادي وعلينا أن ننتظر. نحن نستعد (للمباراة) من دون بوني".

وأضاف "سنرى. علينا أن ننتظر قليلا لكن تحضيراتنا جارية مع باقي اللاعبين الجاهزين في الوقت الحالي. إنها آخر مباراة في دوري الأبطال وهذا هو ما نركّز عليه".

وكشف ألونسو أن فريقه الذي يحتل المركز الثاني في الدوري راهنا، "يقترب" من التعاقد مع لاعبين إضافيين في فترة الانتقالات الشتوية، مضيفا "أنا راض جدا عن الفريق وعن جودتنا... وسأكون كذلك (في نهاية فترة الانتقالات)".

وفي غياب بونيفايس، قدم التشيكي باتريك شيك نفسه مسجلا 13 هدفا في آخر تسع مباريات ضمن الدوري.