شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات مصر وفرنسا فى بطولات العالم والأولمبياد قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير المتابعة لمنتخب اليد المواجهة المنتظرة بين منتخبا مصر وفرنسا والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج .

ويسعى منتخب اليد إلى تحقيق الفوز الأول على المنتخب الفرنسى فى النسخة الحالية ، حيث جاء تاريخ المواجهات ببطولات العالم كالتالى :

بطولة العالم 1993 فوز فرنسا 19- 16 .

بطولة العالم 1997 فوز فرنسا 22- 19 .

بطولة العالم 1999 فوز فرنسا 27- 25 .

بطولة العالم 2001 فوز فرنسا 24- 21 .

بطولة العالم 2011 فوز فرنسا 28- 19 .

بطولة العالم 2015 فوز فرنسا 28 - 24 .

5 مواجهات أولمبية

أولمبياد عام 1992 فوز فرنسا 22- 19 .

أولمبياد عام 1996 فوز فرنسا 25- 20 .

أولمبياد عام 2004 فوز فرنسا 22- 21 .

أولمبياد عام 2020 فوز فرنسا 27 - 23 .

أولمبياد 2024 تعادل المنتخبين 26- 26 .

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى لحسم التأهل إلى دور الثمانية ومن قبله فاز على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى الفراعنة الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.