شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بمصطفى العش في خط دفاع الأهلى أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر الاستعانة بجهود الوافد الجديد مصطفى العش في قيادة خط الدفاع الأحمر فى مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولى.

وشارك مصطفى العش فى التشكيل الأساسى لمباراة بيراميدز الأخيرة في أول ظهور له بالقميص الأحمر عقب استعارته من زد اف سى لمدة 6 شهور في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ويرغب كولر في الإستعانة بالعش لتعويض غياب ياسر إبراهيم الذى تعرض للإصابة في لقاء بيراميدز.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.