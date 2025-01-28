شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم البنك الأهلى 2-0 فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

فاز بتروجت على البنك الأهلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل لبتروجت حامد حمدان في الدقيقة 10 قبل أن يهدر إسماعيل بامبا ركلة جزاء للفريق البترولى في الدقيقة 45 من عمر المباراة، وأضاف جبريل شيكودي الهدف الثانى في الدقيقة 61.

ترتيب بتروجت والبنك الأهلى في الدورى

بهذه النتيجة يرتقى بتروجت إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة من 10 مباريات بينما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

وتعرض محمود الجزار مدافع البنك الأهلى للطرد في الدقيقة 43 بعد تدخله العنيف على رشاد المتولى لاعب بتروجت الأمر الذى تسبب في نزيف لاعب الفريق البترولي للدماء على أرض الملعب.

تشكيل البنك الأهلى أمام بتروجت

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمود الجزار، أمير مدحت، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحي، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد ابراهيم.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

بدلاء البنك الأهلى أمام بتروجت

احمد صبحى، ايمن اشرف، احمد ربيع، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو.

تشكيل بتروجت أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى: محمد خليفة.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، توفيق محمد، رشاد المتولي.

خط الوسط: حامد حمدان، محمد علي، زياد فرج، أحمد بحبح.

الهجوم: إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل.

بدلاء بتروجت أمام البنك الأهلى

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي، عبد العزيز السيد، إسلام عبد الله، خالد أبو زيادة، أحمد فاروق، إسلام هشام، محمد دودو، أدهم حامد، عبد الله محمود.