شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب اليد فى بطولة العالم قبل مواجهة فرنسا الليلة بربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لكرة اليد، مواجهة مهمة أمام فرنسا، العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي ببطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

وتأهل منتخب اليد رسميًا إلى دور الثمانية بعد الفوز على كاب فيردي في ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسي ببطولة العالم، ليحتل المركز الثاني في ترتيب .

مشوار مصر في بطولة العالم لكرة اليد 2025، حتى التأهل للدور ربع النهائي:

فوز مصر على الأرجنتين بنتيجة 39-25

فوز مصر على البحرين بنتيجة 35-24

فوز مصر على كرواتيا بنتيجة 28-24

خسارة مصر أمام أيسلندا بنتيجة 24-27

فوز مصر على سلوفينيا بنتيجة 26-25

فوز مصر على كاب فيردي بنتيجة 31-24.

ويطمح المدير الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بالوصول إلى المربع الذهبى عبر بوابة الديوك الفرنسية فى هذه المواجهة الصعبة فنيا.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى لحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.