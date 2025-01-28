فورمولا واحد: خليفة هاميلتون في مرسيدس أنتونيلي يجتاز "اختبار القيادة"

الرياص - اسماء السيد - روما : اجتاز السائق الشاب لمرسيدس الإيطالي أندريا كيمي انتونيلي الذي سيخلف النجم البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد، اختبار القيادة.

وكشف إبن الـ 18 عاما عن الأمر في حسابه الرسمي على إنستغرام مساء الإثنين، حيث نشر صورة له وهو يقوم بإشارة الإبهام إلى الأعلى في سيارة تدريب القيادة.

ولم يكن أنتونيلي بحاجة للرخصة من اجل القيادة لمصلحة مرسيدس في بطولة العالم، كونه يملك ما يعرف بـ "رخصة الامتياز" المطلوبة للقيادة في الفورمولا واحد.

وأعلن مرسيدس عن سائقه الجديد أنتونيلي خلال جائزة إيطاليا الكبرى في مونتسا العام الماضي، حيث كانت بدايته في سيارة الفورمولا واحد متعثرة.

وحصل الايطالي الشاب على فرصة القيادة لمرسيدس خلال التجارب الحرة الاولى للجائزة، لكنه اصطدم بسيارة البريطاني جورج راسل في الحواجز الجانبية للمسار بعد أربع لفات فقط من خروجه الى الحلبة.

وسيكون أنتونيلي سائق مرسيدس الى جانب راسل الذي انهى الموسم الماضي في المركز السادس.

وسيحمل أنتونيلي آمال الجمهور الإيطالي بإعادة عقارب الساعة الى الوراء حيث لم يفز أي سائق إيطالي بسباق منذ جانكارلو فيزيكيلا في عام 2006.