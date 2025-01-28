شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تكشف تفاصيل إلغاء هدف البنك الأهلى أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة تفاصيل إلغاء هدف البنك الأهلى في شباك بتروجت في المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وأضاف المصدر:"بالنسبة لإلغاء هدف البنك الأهلي في مرمي بتروجت ، من حيث المبدأ اللاعب قد ينافس الحارس على الكرة في أي مكان في ملعب اللعب،ولا يوجد أيضًا حكم عام في قوانين اللعبة ينص على أنه لا يمكن لمس حارس المرمى داخل منطقة المرمى الخاصة بهم".

تابع المصدر:"ومع ذلك، يؤكد القانون 12.2 أنه لا يمكن تحدي حارس المرمى من قبل المنافس عندما يسيطر على الكرة باليد (اليد)" والقانون 12 لديه قائمة مفصلة بهذه الحالات. قد يتعامل حارس المرمى مع الكرة في أي مكان في منطقة الجزاء الخاصة بهم، لذلك تنطبق هذه القاعدة على منطقة الجزاء بأكملها ولا تقتصر على منطقة المرمى".