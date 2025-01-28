شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يحرس عرين بيراميدز فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى شريف إكرامى ، حراسة عرين بيراميدز خلال مواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تأتي مشاركة شريف إكرامى فى مواجهة الزمالك، فى ظل إيقاف أحمد الشناوى بعد تلقيه الانذار الثالث خلال مواجهة الأهلى الماضية، ليعتمد الجهاز الفنى للفريق السماوى على شريف إكرامى صاحب الخبرات الكبيرة.

وكانت أخر مشاركة لشريف إكرامى مع بيراميدز فى مواجهة دجوليبا المالى بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويغيب عن بيراميدز فى مواجهة الزمالك كلاً من.. حمد الشناوي حارس المرمى، وكذلك كريم حافط الظهير الأيسر بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأهلى، كما يغيب المدافع أحمد توفيق عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الأهلي كذلك.

ويواصل المهاجم مروان حمدي الغياب عن اللقاء بسبب قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.