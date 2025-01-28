شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على شكوى عدم قانونية مشاركة جراديشار أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أكدت إدارة النادي الأهلي على أن مشاركة السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق في مبارة بيراميدز الأخيرة بالدوري سليمة وقانونية 100%، وأوضحت أن اللاعب تم تسجيله بشكل صحيح في سجلات اتحاد الكرة المصري بعد وصول بطاقته الدولية من ناديه المجري.

وظهر جراديشار مع الأهلي للمرة الأولى مساء أمس الأول، الأحد، في مباراة بيراميدز بالجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري التي أقيمت بإستاد القاهرة وإنتهت بالتعادل 2-2.

وسجل جراديشار الهدف الثاني للأهلي بعد إنتقاله رسمياً للأهلي مساء الجمعة الماضية قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.

وتأتي تأكيدات الأهلي رداً على شكوى تقدم بها نادي بيراميدز صباح اليوم،الثلاثاء لإتحاد الكرة المصري يطالب فيها بإحتساب نقاط مباراة الأهلي تحت مزاعم بأن مشاركة جرايشار مع الأهلي أول أمس لم تكن قانونية.

وزعم مسئولو بيراميدز في شكواهم أن الأهلي حصل على البطاقة التعريفية الدولية من اتحاد الكرة دون أن يكون اللاعب مُسجلاً على نظام TMS الدولي كلاعب للنادي الأهلي.

لكن مصدر في الأهلي ، قال لـ"الخليج 365" أن مسئولو القلعة الحمراء أنهوا جميع الإجراءات مع إتحاد الكرة وفقاً للطرق الرسمية والقنوات الشرعية بعدما تم دفع الرسوم والنسبة المقررة وفقاً لعقد اللاعب في اتحاد الكرة.

وشدد المصدر على أن الأهلي تسلّم الكارنيه الخاص بالمهاجم السلوفيني قبل ساعات من المباراة ليكون من حق النادي الإستعانة به في اللقاء وهو ما حدث.

واختتم المصدر تصريحاته: لا يمكن أن نقع في مثل هذا الخطأ الإداري الساذج..واثقون من صحة موقفنا في قيد اللاعب.