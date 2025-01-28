شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر ومصطفى الزنارى ينهيان برنامجهما التأهيلى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بشكل تدريجي، استعداداً لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت مشاركة ناصر ماهر تدريجياً في التدريبات عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسب الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الخلفية.

وشارك ناصر ماهر في الفقرة التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الجونة بالأمس في مسابقة الدوري، بجانب المشاركة في جزء من تدريبات الكرة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في الأمثل استعداداً للفترة المُقبلة.

كما شارك مصطفى الزناري في جزء من التدريبات الجماعية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وشارك مصطفى الزناري في التدريبات التأهيلية والاستشفائية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الأمس أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز، بجانب المشاركة في جزء من تدريبات الكرة.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير، بمشاركة الزناري بشكل تدريجي في التدريبات لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.