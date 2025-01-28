شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر لسيدات اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.