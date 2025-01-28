شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر لسيدات اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 28 يناير 2025 05:41 م
فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.
ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.
كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.
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