شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جروس مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية التركيز في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في لقاء بيراميدز لاعتلاء صدارة الدوري.

وأشاد جروس بمستوى اللاعبين في مباراة الجونة التي أقيمت بالأمس ، وفاز فيها الأبيض برباعية مقابل هدف، وشدد على ضرورة مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات استشفائية وتأهيلية للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الجونة بالأمس خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة بيراميدز المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.