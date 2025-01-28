شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: لا توجد عروض رسمية من الأهلى والزمالك لضم ربيعة وحجاج والان مع تفاصيل الخبر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك، مع ثنائي الفريق محمد ربيعة وبركات حجاج، خلال الفترة الحالية قائلاً:" دخول القطبين وبيراميدز في بعض اللاعبين يجعل لهم أسعار خاصة، بسبب بريق هذه الأندية، ورغم ذلك هناك لاعبين مميزين وبأثمان جيدة".

وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم:"كما قلت هناك لاعبين مميزين، ومصر بها قاعدة كبيرة من اللاعبين، ومعظم اللاعبين يصعدون من الدرجات الأدنى سواء من دوري المحترفين أو غيره".

وتابع:" ليس هناك أي كلام رسمي من الأهلي أو الزمالك بشأن ضم محمد ربيعة أو بركات حجاج، وما قيل هو كلام غير مباشر فقط ولم نطلب محمد عبد الله من النادي الأهلي، ولو طلب الأهلي محمد ربيعة كنا سنطلب محمد عبد الله وقتها ضمن الصفقة".

وواصل:" الأهلي لجأ إلى مصطفى العش وهو لاعب ممتاز، ولا شك أنه صفقة جيدة ونتابعه منذ أن كان في نادي كفر الدوار ولا يوجد رضا على ما يقدمه سموحة في هذا الموسم، واجتمعت مع اللاعبين والمدرب وأخبرتهم ان ما يحدث جديدا على النادي".

وأكمل:"أخبرت اللاعبين أن النادي عُرف دائما بالأداء المميز وقدم لاعبين مميزين وأن عليهم أن يكونوا على قدر المسئولية،وقولت للاعبين أن المعاملة ستكون بمبدأ الثواب والعقاب فكما نوفر لهم كل الإمكانيات فعليهم بذل الجهد من أجل النادي، وأحمد سامي مدرب ممتاز وقدم أداء جيدا مع النادي وصنع لاعبين مميزين".

واستطرد:"نرى ما يُقدمه أحمد سامي دائما والعيب عند اللاعبين، وواستقرار الجهاز الفني أمر مهم بالنسبة لنا وأحمد سامي طلب بعض التدعيمات ونعمل ونجتهد على تلبية هذه الطلبات وتوفير اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية".

وقال فرج عامر الدوري أقوى وأصعب هذا الموسم والنظام أحسن، والمباريات كأنها مباريات كؤوس لذلك فالمباريات مميزة،متابعاً:" بالتأكيد لا يُمكنني أن أطالب باستمرار هذا النظام الاستثنائي ليكون نظاما دائما، لكن كما قلت لا شك أنه جعل التنافسية أكبر والمباريات أصبحت بمثابة مباريات في بطولة الكأس.

وعن طموحاته خلال الموسم الحالي، قال عامر: كان هناك تهاون من لاعبينا وحالة من التراخي في بعض الأوقات وسنحاول بذل كل جهودنا من أجل التواجد بين الأندية الكبار في المرحلة الثانية من الدوري".

واختتم فرج عامر تصريحاته متحدثا عن التحكيم، حيث أكد أن التحكيمي يسير بشكل جيد خلال الموسم الحالي، وأنه يتحسن عن المرحلة الماضية، ولا بد أن يكون هناك صبر حتى تتطور المنظومة.