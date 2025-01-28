شكرا لقرائتكم خبر عن 183 هدفا حصيلة أهداف منتخب اليد حتى الأن ببطولة العالم قبل مواجهة فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تسجيل 183 هدفا حتى الأن من خلال خوض 6 مباريات فى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك و النرويج.

حقق منتخب اليد الفوز فى 5 مباريات و خسر مباراة وحيدة امام أيسلندا و جاء تسجيل الأهداف الـ 183 من أصل 274 تصويبة .

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور فى الفوز على كاب فيردى وحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

استطاع منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.