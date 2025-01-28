شكرا لقرائتكم خبر عن طرد وركلة جزاء ضائعة.. بتروجت يتقدم على البنك الأهلى 1-0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

أنهى بتروجت الشوط الأول متقدماً على البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل لبتروجت حامد حمدان في الدقيقة 10 قبل أن يهدر إسماعيل بامبا ركلة جزاء للفريق البترولى في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وتعرض محمود الجزار مدافع البنك الأهلى للطرد في الدقيقة 43 بعد تدخله العنيف على رشاد المتولى لاعب بتروجت الأمر الذى تسبب في نزيف لاعب الفريق البترولي للدماء على أرض الملعب.



طرد محمود الجزار

تشكيل البنك الأهلى أمام بتروجت

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمود الجزار، أمير مدحت، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحي، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد ابراهيم.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

بدلاء البنك الأهلى أمام بتروجت

احمد صبحى، ايمن اشرف، احمد ربيع، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو.

تشكيل بتروجت أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى: محمد خليفة.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، توفيق محمد، رشاد المتولي.

خط الوسط: حامد حمدان، محمد علي، زياد فرج، أحمد بحبح.

الهجوم: إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل.

بدلاء بتروجت أمام البنك الأهلى

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي، عبد العزيز السيد، إسلام عبد الله، خالد أبو زيادة، أحمد فاروق، إسلام هشام، محمد دودو، أدهم حامد، عبد الله محمود.